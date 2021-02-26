ec1s Team Liquid ile yollarını ayırdı
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ec1s Team Liquid ile yollarını ayırdı

26.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:19
ec1s Team Liquid ile yollarını ayırdı

Hüzün dolu bir veda...

Kuzey Amerika merkezli espor organizasyonu , 20 yaşındaki İngiliz oyuncu Adam "ec1s" Eccles ile yollarını ayırdığını duyurdu!

Eski profesyonel CS: GO oyuncusu Valorant'ın çıkışıyla birlikte oyun değiştirip Team Liquid ile anlaşmıştı. Liquid'de oynadığı takım ise şu şekildeydi:

soulcas

Kryptix

L1NK

Scream

Sliggy (Koç)

Adam, Team Liquid ile toplamda 25.482 Dolarlık ödül kazandı. Ancak bu kadar ödül kazanması bir yana takım herhangi bir turnuvada birincilik elde edemiyordu. Ana sorunun bu olması ise ilerleyen zamanlarda bir kadro değişikliğinin olacağının habercisiydi. ve o gün geldi… Team Liquid, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla başarılı oyuncuyla yollarını ayırdığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ise "ec1s" tarafından hüzün dolu bir geldi.

Adam Eccles yerine ise organizasyon CS: GO turnuvalarından yasaklanan ve kısa süre önce Valorant'a geçiş yapan Elias "Jamppi" Olkkonen ile anlaştı. Umuyoruz ki bu kadro değişikliği Team Liquid adına bazı şeylerin değişmesinin başlangıcı olur.

Kaynak: Playerbros

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