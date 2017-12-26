Hamas lideri İsmail Haniyye, ABD'nin Filistinlilere Ebu Deys'te başkent ya da bir oluşum verilmesi ve buradan bir köprü ile Mescid-i Aksa'ya bağlanılması teklifinde bulunacağına dair bilgiler ulaştığını bildirdi.

Haniye'nin Ebu Deys açıklaması sonrası herkes "Ebu Deys neresi?", "Ebu Dyes nerede?" soruları sorulmaya başlandı. Sizler için Ebu Dey'i araştırdık ve "Ebu Deys neresi?" sorusuna gereken cevabı bulduk.



EBU DEYS NERESİ

Ebu Deys bölgesi Doğu Kudüs'te yer alıyor. Bölgede çoğunlukla Filistinli Müslüman Araplar yaşıyor. Mescid-i Aksa'ya 2,5 kilometre uzakta bulunanan bölge, İsrail yönetiminin inşa ettiği tarafından duvarlarla çevrili durumda.







