Ebru Yaşar: Kıbrıs'a fire vermeden geldim

Sanatçı, daha önce Kıbrıs'a konsere gelen bazı sanatçı ve ekiplerinin PCR testleri nedeniyle havaalanında sorun yaşadıkları haberleri için şöyle dedi: "Pandemi o kadar mesafe koydu ki aramıza, bugün Kıbrıs'a fire vermeden gelen tek sanatçıyım diyebilirim.