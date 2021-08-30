Ebru Yaşar: Kıbrıs'a fire vermeden geldim
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Ebru Yaşar: Kıbrıs'a fire vermeden geldim

Ebru Yaşar: Kıbrıs'a fire vermeden geldim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sanatçı, daha önce Kıbrıs'a konsere gelen bazı sanatçı ve ekiplerinin PCR testleri nedeniyle havaalanında sorun yaşadıkları haberleri için şöyle dedi: "Pandemi o kadar mesafe koydu ki aramıza, bugün Kıbrıs'a fire vermeden gelen tek sanatçıyım diyebilirim.

Sanatçı, daha önce Kıbrıs'a konsere gelen bazı sanatçı ve ekiplerinin PCR testleri nedeniyle havaalanında sorun yaşadıkları haberleri için şöyle dedi: "Pandemi o kadar mesafe koydu ki aramıza, bugün Kıbrıs'a fire vermeden gelen tek sanatçıyım diyebilirim. Orkestra arkadaşlarım, yanımdaki insanlar; eksiksiz geldik. Kolay değil, ne yollardan, ne testlerden geçtik."

Ebru Yaşar'ı yaklaşık 2 bin 500 kişi izledi.

Kaynak: Hürriyet

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