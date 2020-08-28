EBRU TİMTİK'İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ
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EBRU TİMTİK'İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in cenazesi Gazi Cemevi'ndeki törenin ardından Gazi Mezarlığı'na defnedildi.

28.08.2020 19:30 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:36

Ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in cenazesi Gazi Cemevi'ndeki törenin ardından Gazi Mezarlığı'na defnedildi.

Adil yargılama talebiyle 5 Nisan'dan bu yana ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik dün Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Timtik'in cenazesi yakınları tarafından alınarak Sultangazi Gazi Cemevi'ne getirildi. Burada yapılan törenin ardından Timtik'in cenazesi Gazi Mezarlığı'na defnedildi. Cemevi'nden mezarlığa yürüyerek giden bazı gruplar ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Eylem yapılmasına müsaade etmeyen polisler bazı kişileri gözaltına aldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından mezarlıktaki kalabalık dağıldı.

EBRU TİMTİK'İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Kaynak: DHA

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