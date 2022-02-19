Ebru sanatının gelecek nesillere aktarılması için okul okul geziyor

YALOVA (İHA) - Ebru sanatını gelecek nesillere aktarmak isteyen emekli öğretmen Levent Yıldırım, bugüne kadar 40 okulu gezerek binlerce öğrenciye eğitim verdi.

Levent Yıldırım, öğretmenlikten emekli oldu ama çocuklardan uzak kalamadı. Çok sevdiği ebruyu tanıtmak ve sevdirmek isteyen 53 yaşındaki Yıldırım, emeklilik günlerinde de çocuklara eğitim verdi. Yıldırım, üniversite öğrencisi olduğu yıllarda öğrendiği ebru sanatına hayatını adadı. Yalova'daki okulları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Yıldırım, çocuklara ebruyu öğreterek sanatın gelecek nesillere aktarılması için çaba harcıyor.

Evinde hazırladığı ebru malzemelerini Pazar arabasına dolduran Yıldırım, minibüs yolculuğuyla kentteki okullara ulaşımını sağlıyor.

Kendisini "Seyyah Ebrucu" olarak tanımlayan Yıldırım, bugüne kadar 40 okula gittiğini ve hedefinin 100 okul olduğunu belirtti. Özellikle köy okullarını tercih ettiğini dile getiren Yıldırım, "Bazı okullarda 100 bazılarında 120'ye yakın ebru yaptırıyorum. Yalova'da en çok kişiye ebru eğitimi vermiş kişi benim. Yok olmaya yüz tutan sanatlarımız var. Bu sanatı yaşatmak için çalışıyorum. Bunlardan birisi de ebru Sırf bu yüzden de daha erken emekli oldum" diye konuştu. - YALOVA