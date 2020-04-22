Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı taşınacak Lenfoma tedavisi gören eski manken Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars Tan, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Ses sanatçısı Onur Akay, Pars'ın mezarının, bir yıl sonra Zincirlikuyu'daki Aile Kabristanı'na taşınacağını duyurdu.

9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı, hayatının en zor günlerini geçiriyor.

Ses sanatçısı Onur Akay, Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili bilgiler verdi. Onur Akay, "Ebru, oğlu iyileşmeden evlenmeyi kabul etmemiş, iyileşince ise mutluluktan havalara uçarak dünya evine girmişti. Ancak 3 ay önce Pars'ın rahatsızlığı yeniden nüksetti ve hayata tutunamadı" ifadelerini kullandı.

PARS'IN MEZARI KİLYOS MEZARLIĞI'NDAN TAŞINACAK

Kendi internet sitesinde bir yazı kaleme alan Akay, koronavirüs önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedilemeyen Pars'ın, bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı'ndan taşınacağını belirtti.

Geçen perşembe günü vefat eden minik Pars Tan, salgın nedeniyle Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Aile üyelerinin birçoğu, 9 yaşındaki Pars'ın cenazesine koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle katılamadı.

OĞLUNUN MEZARINA BİLEKLİK VE ÇİÇEK BIRAKTI

Ebru Şallı, iki gün önce oğlunun mezarını ziyarete gitti. Şallı, daha sonra mezarın başına bileklik ve çiçek bıraktı. Bileklikte sembol ve 45 numarası olduğu görüldü. Şallı, daha sonra mezarın başından ayrıldı.