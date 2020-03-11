Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
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Sinan Akçıl, Ebru Şallı, Magazin

Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor

Ünlü model Ebru Şallı, kendisine kredi çektiren ancak borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında icra takibi başlatmak için mahkemeye başvurdu. Akçıl hakkında 230 bin TL'lik haciz işlemi başlatılacak.

11.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:27
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor

Model Ebru Şallı, oğullarının babası Harun Tan ile 2013 yılında boşandıktan sonra 2015 yılında şarkıcı Sinan Akçıl ile aşk yaşamaya başladı. Ancak ikili 2017 yılında olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. Şallı, yıllar sonra sevgili oldukları dönemde kendisine kredi çektiren ancak ödemeyen Akçıl'dan şikayetçi oldu.

EBRU'YA 230 BİN TL KREDİ ÇEKTİRDİ

Ebru Şallı, geçtiğimiz sene Uğur Akkuş ile evlendi Sinan Akçıl ise oyuncu Burcu Kıratlı ile birlikte ancak eski aşıkların arasındaki hesaplaşma bir türlü çözülemedi. Ebru Şallı, Sinan Akçıl'ı borcunu ödememekle suçladı. Sözcü'de yer alan habere göre; Sinan Akçıl birlikte oldukları dönemde Ebru Şallı'ya 230 bin TL kredi çektirdi.

SİNAN HAKKINDA İCRA TAKİBİ BAŞLATILACAK

Sinan Akçıl ve Ebru Şallı, ayrılık zamanı bu paranın ödenmesi için protokol imzaladılar. Ancak Sinan Akçıl hazırlanan protokole uymadı. Elinde senetleri olan Ebru Şallı ise avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Sinan Akçıl parayı ödemezse, İstanbul İcra Müdürlüğü hakkında 230 bin TL'lik haciz işlemi başlatacak.

Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor

Kaynak: Diğer

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Ünlü model Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor

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