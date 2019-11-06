Ebru Şallı bebek sinyali verdi

Ebru Şallı bebek sinyali verdi

Uğur Akkuş'la mutlu bir evlilik sürdüren ve hediyeleriyle sürekli gündeme gelen Ebru Şallı'dan bebek sinyali!Kayınvalidesiyle çok iyi anlaştığını söyleyen Ebru Şallı,"Kayınvalidem torun istiyor" açıklaması yaptı.

06.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:46

Uğur Akkuş'la mutlu bir evlilik sürdüren ve hediyeleriyle sürekli gündeme gelen Ebru Şallı'dan bebek sinyali!

Kayınvalidesiyle çok iyi anlaştığını söyleyen Ebru Şallı,"Kayınvalidem torun istiyor" açıklaması yaptı.

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VİDEO: Ebru Şallı bebek sinyali verdi
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