Ebru Şahin sosyal medya hesaplarını kapatmasının nedenini açıkladı

Kısa süre önce sosyal medya hesaplarını kapatan Ebru Şahin, çıkan iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Güzel oyuncu, "Şu anda sosyal medya detoksu yapıyorum. Herhangi bir problem yok" dedi.

ATV ekranlarından yayınlanan Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, kısa bir süre önce rol arkadaşı Akın Akınözü ile kendisini yakıştıran takipçilerini engellemiş, ardından sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

İDDİALARA YANIT VERDİ

NBA'de forma giyen basketbolcu Cedi Osman'la uzun bir süredir birliktelik yaşayan Şahin, sosyal medya hesaplarının kapatmasının ardından çıkan iddialara yanıt verdi. Güzel oyuncu, "Şu anda sosyal medya detoksu yapıyorum. Herhangi bir problem yok. 4-5 gün sonra hesabı yeniden açacağım." diye konuştu.

"ARAMIZDA MESAFE YOK"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cedi Osman'la olan ilişkileri üzerine konuşan Ebru Şahin, "Hiçbir zaman aramızda ruhsal bir mesafe yok. Bence en önemlisi bu. İş ve özel hayatımızda her koşulda birbirimize güven ve desteğimiz tam." ifadelerini kullanmıştı.