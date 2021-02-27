Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı
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Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı

27.02.2021 18:56 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:08
Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı

Şarkıcı Ebru Polat'ın geçirdiği bir kaza sonrası ayak bileğinin bağ dokusu yırtıldı. Haberi sevgilisine ayağını öptürdüğü bir fotoğraf karesiyle duyuran ünlü şarkıcı, art arda gelen tepkiler sonrası dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu.

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden geçirdiği talihsiz kaza haberini duyurdu. Ancak ünlü şarkıcının haberi duyururken paylaştığı fotoğraf karesi, takipçilerinin eleştiri yağmuruna tutuldu.

"AYAK ÖPEN SEVGİLİLERİ GÖREBİLİR MİYİZ?"

Yere düşen ve ayak bileğinin bağ dokusu yırtılan 37 yaşındaki şarkıcı, haberi ayağını öptürdüğü sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Fotoğrafa, "Düştüm ve bilek bağ dokum yırtıldı. Senden daha cok seni düşünen ve hastayken ayağını öpen sevgilileri görebilir miyiz?" notunu da yazan Polat, binlerce eleştiri aldı.

Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile olay yarattı

"AYAĞIMI ÖPEN YARİM"

Aldığı eleştiriler sonra açıklama yapma ihtiyacı hisseden ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Bazen çok saçmalıyorsunuz. Birbirinizi sevin. Tolgahan hastalanırsa ben de onun ayağını öperim." Polat ayrıca, hikaye bölümünden de sevgilisinin fotoğrafını, "Ayağımı öpen yarim" mesajıyla paylaştı.

Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile olay yarattı
Haber Yorumları (1)
CEVAT: Memleketin çivisi çıkmışda geri çakan yok ahlaksızlık diz boyu olmuş yazıklar olsun sana sanatçı diyenede sana insan diyenede bugün ayagını öptürürken fotosunu çektiren yarın başka Bi yerini öptürürkende gene çeker yazık halinize çok yazık terbiyesiz insanlar işiniz gücünüz şov gündeme gelmek
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