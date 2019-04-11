Şarkıcı Banu Alkan'dan Demet Akalın'a Gönderme: Konuşarak Şarkı Söylüyor

Karadeniz müziğinin sevilen sesi Hülya Polat, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Son zamanlarda bazı oyuncuların şarkıcılık yapmasıyla alakalı konuşan Polat, "Banu Alkan bile şarkı söyledi" dedi.

Hülya Polat'ın açıklamasının ardından programa bağlanan Banu Alkan, "Benim sesim harikulade" dedi.

"BANU ALKAN BİLE ŞARKI SÖYLÜYOR"

Gökçe Bahadır, Serenay Sarıkaya ve Bergüzar Korel'in oyunculuktan şarkıcılığa geçmesiyle alakalı konuşan Hülya Polat, "Banu Alkan bile şarkı söylediyse herkes söyleyebilir" dedi.

"KENDİMDE YETENEĞİ HİSSETTİM VE ALBÜM YAPTIM"

Telefonla canlı yayına bağlanan Banu Alkan, şöyle konuştu: "Bir albümüm 2 milyona yakın satmıştı. Neremi şarkısı inanılmaz hala dinleniyor. Bebeğim şöyle söyleyeyim; Ben sinemacıyım ama şarkı söylemekte çok büyük bir keyif. Ben kendimde o yeteneği hissettiğim anda hemen albüm yaptım. Benim herkese saygım sonsuz. şarkı söylemek çok zor bir şey. Bağırarak şarkı söylemek operacılara ait.

"DEMET AKALIN KONUŞARAK ŞARKI SÖYLÜYOR"

Bugün Demet Akalın konuşarak şarkı söyledi ve başarıya ulaştı. Benim sesimi halk çok sevdi ve 2 milyon sattı. Harikulade bir sesim var."