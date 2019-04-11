Şarkıcı Banu Alkan'dan Demet Akalın'a Gönderme: Konuşarak Şarkı Söylüyor
Hülya Polat katıldığı 2. Sayfa programında oyuncuların şarkıcılık yapmasıyla ilgili Banu Alkan'a gönderme yaptı. Canlı yayına telefonla bağlanan Alkan, "Benim harikulade sesim var. Demet Akalın bile konuşarak şarkı söylüyor" diyerek kendisini savundu.
Karadeniz müziğinin sevilen sesi Hülya Polat, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Son zamanlarda bazı oyuncuların şarkıcılık yapmasıyla alakalı konuşan Polat, "Banu Alkan bile şarkı söyledi" dedi.
Hülya Polat'ın açıklamasının ardından programa bağlanan Banu Alkan, "Benim sesim harikulade" dedi.
"BANU ALKAN BİLE ŞARKI SÖYLÜYOR"
Gökçe Bahadır, Serenay Sarıkaya ve Bergüzar Korel'in oyunculuktan şarkıcılığa geçmesiyle alakalı konuşan Hülya Polat, "Banu Alkan bile şarkı söylediyse herkes söyleyebilir" dedi.
"KENDİMDE YETENEĞİ HİSSETTİM VE ALBÜM YAPTIM"
Telefonla canlı yayına bağlanan Banu Alkan, şöyle konuştu: "Bir albümüm 2 milyona yakın satmıştı. Neremi şarkısı inanılmaz hala dinleniyor. Bebeğim şöyle söyleyeyim; Ben sinemacıyım ama şarkı söylemekte çok büyük bir keyif. Ben kendimde o yeteneği hissettiğim anda hemen albüm yaptım. Benim herkese saygım sonsuz. şarkı söylemek çok zor bir şey. Bağırarak şarkı söylemek operacılara ait.
"DEMET AKALIN KONUŞARAK ŞARKI SÖYLÜYOR"
Bugün Demet Akalın konuşarak şarkı söyledi ve başarıya ulaştı. Benim sesimi halk çok sevdi ve 2 milyon sattı. Harikulade bir sesim var."
-
Kadin Ne Güzel Bir Şarki Yapmişti Zamaninda....Kaldiramazsan Kaldirirlar Caniiimmm ::))) Sahi Bir de Neremi Neremiii...Orami Buramiii vardi demiiiCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
iyice bunadı banu....demet akalın kim sen kimsinCevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
-
Banuuuuuuu alkannnnn seviyorummm seniiiii coooook harikasinCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
-
Demet akalın harika bir anne ,iyi bir eş, çok sevilen bir sanatçı pozitif enerjili amazon savaşçları gibi hayatla yaşamla savaşıyor biz ailece kendini çok seviyoruz demet akalına söz yok sahte bir insan deyil dürüst ve dobra sesi çok güzel, bu okadar şey saydım demet akalın için banu alkan için sayamadım bu saydıklarımdan hangisi kendinde mevcut yok çünkü bedenini kullanmaya çalışan neremiden başka şarkısı olayan bir teyze.Cevap Yaz 3 10 Yayından Kaldır7070: bize ne anneliğinden, şovmen bir eş, sanat kelimesinin anlamını öğren, her fırsatta birine çemkiren bir kezban, ''para var huzur yok'' kendi lafı ne savaşı be, sizin aile de onun gibiymiş demek, dobra geçinen sahtekarın allahı üstüne bastığı insanların haddi hesabı yok, sesi yok Y O K! banu alkan olduğu gibi diye sallayın durun, ikiyüzlüsünüz.2 1 Yayından Kaldır