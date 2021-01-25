Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı
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Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı

25.01.2021 09:26 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:42
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine

Yapmış olduğu cesur paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, dekolteli pozuna "Ortalık malı misali" yorumunu yapan takipçisine "Edep dekoltede değil beyinde başlar maalesef siz edepsizsiniz" sözleriyle yanıt verdi.

İşinden çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, kendi markasına ait yeni ürünleri tanıtırken verdiği dekolteli pozla dikkat çekti.

BİR TAKİPÇİSİ "ORTALIK MALI" YORUMUNU YAPTI

Kadın takipçisinin dekoltesine yaptığı yorumu gören Polat çok kızdı. Kadın takipçi Polat'a "Bu kadın artık o kadar çıplak ki... Hiçbir dekoltesi dikkat çekici gelmiyor bana. Ortalık malı misali" yorumunda bulundu.

Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine 'Ortalık malı' diyen takipçisine fena patladı

"EDEP DEKOLTEDE DEĞİL BEYİNDE"

Bu gören Polat çileden çıktı. Ebru Polat takipçisine "Hemcinsine ne çirkin bir üslup bu yahu! Erkeklerden yeterince çekiyoruz bir de sizin gibi kadının kadına düşmanlığıyla mı uğraşacağız biz. Sevmezsin beğenmezsin o ayrı ama üslup denen bir şey var. Edep dekoltede değil beyinde başlar maalesef siz edepsizsiniz" diyerek tepki gösterdi.

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