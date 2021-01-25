Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı

İşinden çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, kendi markasına ait yeni ürünleri tanıtırken verdiği dekolteli pozla dikkat çekti.

BİR TAKİPÇİSİ "ORTALIK MALI" YORUMUNU YAPTI

Kadın takipçisinin dekoltesine yaptığı yorumu gören Polat çok kızdı. Kadın takipçi Polat'a "Bu kadın artık o kadar çıplak ki... Hiçbir dekoltesi dikkat çekici gelmiyor bana. Ortalık malı misali" yorumunda bulundu.

"EDEP DEKOLTEDE DEĞİL BEYİNDE"

Bu gören Polat çileden çıktı. Ebru Polat takipçisine "Hemcinsine ne çirkin bir üslup bu yahu! Erkeklerden yeterince çekiyoruz bir de sizin gibi kadının kadına düşmanlığıyla mı uğraşacağız biz. Sevmezsin beğenmezsin o ayrı ama üslup denen bir şey var. Edep dekoltede değil beyinde başlar maalesef siz edepsizsiniz" diyerek tepki gösterdi.