Ebru Gündeş - Çingenem sözleri! Çingenem şarkısının tüm sözleri nelerdir? Ebru Gündeş kimdir?
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Ebru Gündeş - Çingenem sözleri! Çingenem şarkısının tüm sözleri nelerdir? Ebru Gündeş kimdir?

31.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:31
Ebru Gündeş - Çingenem sözleri! Çingenem şarkısının tüm sözleri nelerdir? Ebru Gündeş kimdir?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Hakan Çalhanoğlu, İbrahimovic'in Ebru Gündeş'in Çingenem şarkısını çok beğendiğini söyledi. Ardından Çingenem sözleri merak edildi. Peki Çingenem şarkı sözleri nelerdir? Çingenem sözleri nedir?

Çingenem sözleri için haberimizi okuyabilirsiniz.

EBRU GÜNDEŞ - ÇİNGENEM ŞARKI SÖZLERİ

Kapkara gözlerle yaktın sineden

Aşkınla tutuşup yandım Çingene'm

Ruhumu koparıp aldın bedenden

Uğruna sararıp soldum Çingene'm

Karanlık gecede ateşin başında

Takınır zilleri, oynar çingenem

Savurur saçlarını esen rüzgârla

Bir deli sevdaya salar Çingene'm

Çingene'm, Çingene'm

Kara gözlü Çingene'm

Aşkınla tutuşup

Yandım Çingene'm

Çingene'm, Çingene'm

Kara gözlü Çingene'm

Uğruna sararıp

Soldum Çingene'm

Kapkara gözlerle yaktın sineden

Aşkınla tutuşup yandım Çingene'm

Ruhumu koparıp aldın bedenden

Uğruna sararıp soldum Çingene'm

Karanlık gecede ateşin başında

Takınır zilleri, oynar Çingene'm

Savurur saçlarını esen rüzgârla

Bir deli sevdaya salar Çingene'm

Çingene'm, Çingene'm

Kara gözlü Çingene'm

Aşkınla tutuşup

Yandım Çingene'm

Çingene'm, Çingene'm

Kara gözlü Çingene'm

Uğruna sararıp

Soldum Çingene'm

Çingene'm, Çingene'm

Kara gözlü Çingene'm

Aşkınla tutuşup

Yandım Çingene'm

Çingene'm, Çingene'm

Kara gözlü Çingene'm

Uğruna sararıp

Soldum Çingene'm

Çingene'm, Çingene'm

Kara gözlü Çingene'm

Aşkınla tutuşup

Yandım Çingene'm

Çingene'm, Çingene'm

Kara gözlü Çingene'm

Uğruna sararıp

Soldum Çingene'm

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