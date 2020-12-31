Ebru Gündeş - Çingenem sözleri! Çingenem şarkısının tüm sözleri nelerdir? Ebru Gündeş kimdir?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Hakan Çalhanoğlu, İbrahimovic'in Ebru Gündeş'in Çingenem şarkısını çok beğendiğini söyledi. Ardından Çingenem sözleri merak edildi. Peki Çingenem şarkı sözleri nelerdir? Çingenem sözleri nedir?
Çingenem sözleri için haberimizi okuyabilirsiniz.
EBRU GÜNDEŞ - ÇİNGENEM ŞARKI SÖZLERİ
Kapkara gözlerle yaktın sineden
Aşkınla tutuşup yandım Çingene'm
Ruhumu koparıp aldın bedenden
Uğruna sararıp soldum Çingene'm
Karanlık gecede ateşin başında
Takınır zilleri, oynar çingenem
Savurur saçlarını esen rüzgârla
Bir deli sevdaya salar Çingene'm
Çingene'm, Çingene'm
Kara gözlü Çingene'm
Aşkınla tutuşup
Yandım Çingene'm
Çingene'm, Çingene'm
Kara gözlü Çingene'm
Uğruna sararıp
Soldum Çingene'm
Kapkara gözlerle yaktın sineden
Aşkınla tutuşup yandım Çingene'm
Ruhumu koparıp aldın bedenden
Uğruna sararıp soldum Çingene'm
Karanlık gecede ateşin başında
Takınır zilleri, oynar Çingene'm
Savurur saçlarını esen rüzgârla
Bir deli sevdaya salar Çingene'm
Çingene'm, Çingene'm
Kara gözlü Çingene'm
Aşkınla tutuşup
Yandım Çingene'm
Çingene'm, Çingene'm
Kara gözlü Çingene'm
Uğruna sararıp
Soldum Çingene'm
Çingene'm, Çingene'm
Kara gözlü Çingene'm
Aşkınla tutuşup
Yandım Çingene'm
Çingene'm, Çingene'm
Kara gözlü Çingene'm
Uğruna sararıp
Soldum Çingene'm
Çingene'm, Çingene'm
Kara gözlü Çingene'm
Aşkınla tutuşup
Yandım Çingene'm
Çingene'm, Çingene'm
Kara gözlü Çingene'm
Uğruna sararıp
Soldum Çingene'm