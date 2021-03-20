Ebru Dorman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ebru Dorman'ın hayatı ve biyografisi
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Ebru Dorman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ebru Dorman'ın hayatı ve biyografisi

20.03.2021 00:47 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:53
Ebru Dorman kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ebru Dorman'ın hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ebru Dorman geliyor. Peki, Ebru Dorman kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ebru Dorman'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ebru Dorman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, kitapları neler? Ebru Dorman'ın biyografisine yazımızdan erişebilirsiniz.

EBRU DORMAN KİMDİR?

Kariyerine 1995 yılında McKinsey'de başlayan Ebru Dorman firmanın İstanbul, Londra, Helsinki ve Varşova ofislerinde çalıştı. Londra'da Goldman Sachs'ta yatırım bankacılığı, Morgan Stanley ve Orange Ventures'ta girişim sermayesi alanlarında rol aldı.

Dünyanın en büyük telekom şirketlerinden France Telecom'da Başkan Yardımcısı olarak "Dünya Devlerini Yöneten Elli Türk" listesinde yer alan Ebru Dorman ardından Malezya'nın önde gelen telekom operatörü Maxis'te Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

17 yıllık yurtdışı tecrübesinden sonra 2013 yılında Türkiye'ye dönerek Acıbadem Sağlık Grubu'nda Genel Müdür Vekili olarak görev aldı.

2015 – 2020 döneminde MV Holding'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi; StartersHub ve Livinsoft Yönetim Kurulu Başkanı; KVK, Paycore ve The LifeCo Yönetim Kurulu Üyesi; Revo Capital ve Taxim Capital Girişim ve Özel Sermaye Fonlarında Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Dorman Capital çatısı altında biyoteknoloji, Endüstri 4.0, dijital teknolojiler ve fintech alanlarında 10'u aşkın girişime melek yatırım yapmış olan Ebru Dorman, Saran Grubu ve Borusan Lojistik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşları'na aktif destek veren Ebru Dorman, Endeavor Derneği, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, Çöpüne Sahip Çık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi; Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği ve Türkiye'nin Mühendis Kızları Danışma Kurulu Üyesi; YGA (Young Guru Academy) Hayal Ortağı; Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevelliler Heyeti Üyesi ve Darüşşafaka Cemiyeti Üyesi'dir.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1994 yılında birincilikle mezun olan Ebru Dorman TÜBİTAK NATO Bilim Bursu ile Berkeley Kaliforniya Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği yüksek lisansını, 1999 yılında ise Harvard Business School'da İşletme yüksek lisansını tamamladı. Evli ve bir çocuk annesidir.

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