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Ebru Akel'in formunun sırrı ortaya çıktı

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Ebru Akel'in formunun sırrı ortaya çıktı

Bir süredir Op. Dr. Melih Gündüz ile aşk yaşayan ünlü oyuncu ve sunucu Ebru Akel'in formunun nasıl koruduğunu sosyal medya hesaplarında açıkladı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu ve sunucu Ebru Akel, pilates pozları geldi. hareketi yapan Akel, birbirinden farklı pozlarını yayınladı.

Show TV'de sabah programı yapan Akel, formunun nasıl koruduğunu da açıklamış oldu.

Akel karelere, "Dansa geri dönüş. Esnek omurga, esnek zihin, esneyebilen duygu" diye yazdı.

Akel, hayranlarından övgü dolu sözler alarak, yüzlerce beğeni aldı. Ebru Akel bir süredir programına konuk olarak davet ettiği kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz ile aşk yaşıyor.

Ebru Akel'in formunun sırrı ortaya çıktı

Ebru Akel'in formunun sırrı ortaya çıktı

Ebru Akel'in formunun sırrı ortaya çıktı

Ebru Akel'in formunun sırrı ortaya çıktı

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