Ebrar Alya Demirbilek kimdir? Kahraman Babam 'Ömrüm Eser' kimdir? Ebrar Alya Demirbilek kaç yaşında, nereli?

Ebrar Alya Demirbilek, 2013 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Hayat Dediğin dizisi ile yaşayan Ebrar Alya Demirbilek kimdir? meral edilmeye başlandı. 'Kahraman Babam' dizisi 14 Haziran Pazartesi (bu akşam) akşamı Show Tv ekranlarında yayın dönemine başlıyor. Başrollerde Ebrar Alya Demirbilek de yer alıyor. Peki, Ebrar Alya Demirbilek kimdir? Kahraman Babam 'Ömrüm Eser' kimdir? Ebrar Alya Demirbilek kaç yaşında, nereli? Ebrar Alya Demirbilek hayatı ve biyografisi nedir?

Ebrar Alya Demirbilek, 2013 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Hayat Dediğin dizisi ile yaşayan Ebrar Alya Demirbilek kimdir? meral edilmeye başlandı. 'Kahraman Babam' dizisi 14 Haziran Pazartesi (bu akşam) akşamı Show Tv ekranlarında yayın dönemine başlıyor. Başrollerde Ebrar Alya Demirbilek de yer alıyor. Peki, Ebrar Alya Demirbilek kimdir? Kahraman Babam 'Ömrüm Eser' kimdir? Ebrar Alya Demirbilek kaç yaşında, nereli? Ebrar Alya Demirbilek hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

EBRAR ALYA DEMİRBİLEK KİMDİR?

Ebrar Alya Demirbilek, 30 Eylül 2013 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yalan Dünya dizisinde 13 bölüm yer aldı. Sen Benimsin adlı dizide ve Vecihi Hür Kuş adlı sinema filminde ve birçok reklam filminde oynadı.

Show TV'de yayımlanan Çocuktan Al Haberi adlı programda yer aldı. Şimdiye kadar 5 civarında film ve dizide rol alan Ebrar Alya Demirbilek, Meleklerin Aşkı dizisinde Şirin Çekilmez karakterini canlandırdı. 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi çocuk oyuncu ödülüne Ebrar Altınbilek layık görüldü.