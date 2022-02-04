Ebrar Alya Demirbilek kimdir? Çocuktan Al Haberi Ebrar Demirbilek kim, kaç yaşında? Aziz oyuncuları!

Ebrar Alya Demirbilek kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çocuktan Al Haberi programıyla gündeme gelen bir isim olan Ebrar Demirbilek, Hercai, Sen Benimsin, Meleklerin Aşkı adlı dizilerde de rol aldı. Son olarak Aziz dizisinde oynayan Ebrar Demirbilek kim, kaç yaşında?

EBRAR ALYA DEMİRBİLEK KİMDİR?

Ebrar Alya Demirbilek, 30 Eylül 2013 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Daha 3 aylıkken televizyon hayatına adım atmış Hayat Dediğin, Yalan Dünya, Sen Benimsin, Meleklerin Aşkı gibi dizilerde yer almıştır. Vecihi Hür Kuş adlı sinema filminde yer alan Ebrar Alya Demirbilek bir çok reklam filminde de boy gösterdi.

Ebrar Alya Demirbilek şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinde Gül Şadoğlu karakterine hayat vermektedir. Ebrar Alya Demirbilek Terazi burcudur.

Ebrar Alya Demirbilek'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Gül) (TV Dizisi)

2018 – Meleklerin Aşkı (Şirin) (TV Dizisi)

2015 – Sen Benimsin (TV Dizisi)

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