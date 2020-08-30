EBA giriş nasıl yapılır? EBA giriş ve şifre alma nasıl yapılır?
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EBA giriş nasıl yapılır? EBA giriş ve şifre alma nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlere ara verilmiş ve uzaktan devam edilmeye karar verildi. 31 Ağustos'ta başlayacak EBA' ya giriş nasıl yapılır? EBA şifre alma nasıl yapılır?

EBA giriş nasıl yapılır? EBA giriş ve şifre alma nasıl yapılır?
30.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 30.08.2020 20:54

Uzaktan eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacak olması ile en merak edilen konu EBA TV ve EBA internet sitesine nasıl giriş yapılır? EBA hesap oluşturma-şifre sıfırlama işlemi hakkında detaylar haberimizde mevcuttur.

EBA ŞİFRE OLUŞTURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin EBA şifresi almak için iki yöntemi bulunuyor. İlk seçenek, öğrenciler e-Okul bilgileri ile sisteme giriş yaparak bundan sonra kullanmak üzere EBA şifresi oluşturuyor. İkinci seçenekte öğrenciler veli veya öğretmen yardımıyla şifre alma işlemi yapabiliyor. 1- Veli e-Devlet şifresi ile EBA'ya giriş yapar ve EBA öğrenci giriş şifresi alır. 2- Öğretmen e-Devlet veya MEBBİS bilgileri ile EBA'ya giriş yapar ve giriş şifresi alır.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, eba.gov.tr'ye girildikten sonra, önce öğrenci butonuna sonra EBA Hesabı Oluştur butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:

- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas

- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve Şifre Oluştur butonuna tıkla.

- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."

Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında Ana Sayfaya ulaşılıyor.

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