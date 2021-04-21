EBA ders programları! TRT 21 Nisan EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programları!
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EBA ders programları! TRT 21 Nisan EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programları!

EBA ders programları! TRT 21 Nisan EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programları!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

TRT EBA TV üzerinde uzatan eğitimlerini sürdüren öğrenciler, ilkokul, ortaokul, lise EBA giriş ekranını sorguluyor. 19-25 Nisan EBA ders programı...EBA ders programları! TRT 21 Nisan EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programları!

Milli Eğitim Bakanlığı, EBA TV canlı ders programını açıkladı. Buna göre 1-2-3-4. sınıflar, 5-6-7-8. sınıflar ve 9-10-11-12. sınıfların haftalık EBA TV canlı ders programı belli oldu. Peki, TRT EBA TV giriş nasıl yapılır? Televizyon ekranlarından takip edilebileceği gibi canlı dersler, internet ortamından da izlenebiliyor.

TRT EBA DERS PROGRAMI

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA ders programları! TRT 21 Nisan EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programları!

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA ders programları! TRT 21 Nisan EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programları!

Ders programının tamamı için tıklayınız

EBA LİSE DERS PROGRAMI

EBA ders programları! TRT 21 Nisan EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programları!

Ders programının tamamı için tıklayınız

EBA TV İLKOKUL CANLI DERS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN...

EBA ORTAOKUL CANLI DERS GİRİŞİ

EBA TV LİSE CANLI DERS GİRİŞ EKRANI...

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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