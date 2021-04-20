EBA çöktü mü? EBA'ya neden girilmiyor? EBA girişi! 20 Nisan EBA!
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EBA çöktü mü? EBA'ya neden girilmiyor? EBA girişi! 20 Nisan EBA!

EBA çöktü mü? EBA'ya neden girilmiyor? EBA girişi! 20 Nisan EBA!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar arasında yer alan uzaktan eğitim için geliştirilen EBA hakkında EBA çöktü mü? EBA'da sorun mu var? EBA'ya neden girilmiyor? soruları soruluyor. Pek çok öğrencinin eğitime ulaştığı EBA platformunda sorun var mı?

Bazı öğrenciler EBA'ya girmekte problem yaşarken bu sıkıntılarını sosyal medya üzerinden dile getirmeye devam ediyor. Sıklıkla sorulan soru ise "EBA çöktü mü, neden girilemiyor?" şeklinde oluyor...

EBA ÇÖKTÜ MÜ?

EBA'ya girişte problem yaşanıyor. Sosyal medya üzerinden birçok öğrenci bu konuya değinirken ısrarla "EBA çöktü mü, neden girilemiyor?" sorusuna yanıt aranıyor. EBA üzerinden eğitim kayıtlarına ulaşmak isteyen öğrenciler beyaz ekranla veya çok kalabalık uyarısı ile karşılaşıyor. Öğrenciler özellikle Twitter üzerinden "EBA çöktü mü, neden girilemiyor?' diye soruyor. Ancak resmi olarak bir açıklama yapılmadı.

EBA GİRİŞİ

Öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme erişebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden öğretmenlere özel EBA kullanım simülasyonlarını da video ve görsellerle yayınlandı. Sisteme girecek öğretmenler, bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu videolardan ulaşabilecekler.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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