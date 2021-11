EA SPORTS FIFA Online 4'te Yeni Klasman

Best of Europe 21 klasmanında; şu an oyundaki taban başlangıcı olan 90 GEN'den daha yüksek GEN'e sahip olan, yakın zamandaki öne çıkan şampiyonalarda play-offlara çıkmış olan, bu yıl Avrupa'nın en iyi oyuncuları arasında yer alan 300'den fazla sporcu yer alıyor. Mason Mount, David Alaba, Phil Foden ve Joao Felix gibi pek çok yıldızı bünyesinde barındırıyor.

Yeni sınıfa dair daha fazla bilgiye FIFA Online 4 fo4tr.101xp.com adresinden ulaşabileceksin. En yeni haberler i kaçırmak istemiyorsan sosyal medyadan FIFA Online 4'ü takip etmeyi ve daha da fazlası için bizi Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan veDiscord sunucumuzdan takip etmeyi unutma.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

EA SPORTS™ FIFA Online 4, Electronic Arts tarafından PC için geliştirilen oynaması ücretsiz bir çok oyunculu oyundur. Resmî internet sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet