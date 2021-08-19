EA Play Origin Mağazası'nda %75'e varan indirimler başladı!

PlayStation Store'un ardından, Electronic Arts'ın oyun platformu Origin'de de %75' varan indirim etkinliği başladı.

Electronic Arts tarafından geliştirilmiş olan dijital oyun platformu Origin'de %75 varan indirim kampanyası başladı.

Battlefield V'in Prime Gaming'de ücretsiz olarak verilmesinden sonra, popüler nişancı oyunu Origin'de %92 indirime girerek 34,98 TL'ye düştü.EA Sports'un popüler futbol oyunu FIFA 21 ise %75 indirim ile 104,99 TL'lik satış fiyatıyla listelendi ve bu yılki en düşük fiyatına sahip oldu.

FIFA 21, SIMS, Battlefield, Need for Speed serileri gibi birçok oyunda gerçekleşen Origin indirimlerini kaçırmayın. Origin giga-BITE kampanyası 31 Ağustos'ta sona eriyor.

İndirimdeki diğer oyunlara göz atmak istiyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.

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İNDİRİMDE ÖNE ÇIKAN OYUNLARIN LİSTESİ