EA Play Origin Mağazası'nda %75'e varan indirimler başladı!
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EA Play Origin Mağazası'nda %75'e varan indirimler başladı!

EA Play Origin Mağazası'nda %75'e varan indirimler başladı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

PlayStation Store'un ardından, Electronic Arts'ın oyun platformu Origin'de de %75' varan indirim etkinliği başladı.

Electronic Arts tarafından geliştirilmiş olan dijital oyun platformu Origin'de %75 varan indirim kampanyası başladı.

Battlefield V'in Prime Gaming'de ücretsiz olarak verilmesinden sonra, popüler nişancı oyunu Origin'de %92 indirime girerek 34,98 TL'ye düştü.EA Sports'un popüler futbol oyunu FIFA 21 ise %75 indirim ile 104,99 TL'lik satış fiyatıyla listelendi ve bu yılki en düşük fiyatına sahip oldu.

FIFA 21, SIMS, Battlefield, Need for Speed serileri gibi birçok oyunda gerçekleşen Origin indirimlerini kaçırmayın. Origin giga-BITE kampanyası 31 Ağustos'ta sona eriyor.

İndirimdeki diğer oyunlara göz atmak istiyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.

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İNDİRİMDE ÖNE ÇIKAN OYUNLARIN LİSTESİ

  • FIFA 21 - 104,99 TL
  • The SIMS 4 - 69,99 TL
  • Battlefield V - 34,98 TL
  • Apex Legends Champion Edition - 195,99 TL
  • It Takes Two - 209,99 TL
  • EA STAR WARS TRIPLE BUNDLE - 333,35 TL
  • Mass Effect Legendery Edition - 280,00 TL
  • Need for Speed Heat - 99,75 TL
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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