EA Play 2021 Sunumundan Önce Üç Ayrı Sunum Daha Yapılacak
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EA Play 2021 Sunumundan Önce Üç Ayrı Sunum Daha Yapılacak

EA Play 2021 Sunumundan Önce Üç Ayrı Sunum Daha Yapılacak
Turkmmo - Haberler | Gamegar

EA Play 2021 sunumu 22 Temmuz'da yapılacak.

EA Play 2021 sunumu 22 Temmuz'da yapılacak. Görünüşe göre gösteriden önce birkaç küçük etkinlik gelecek. tarihlerini ve onlardan neler bekleyebileceğimizi açıkladı.

EA PLAY: The Future of First-Person Shooters - 8 Temmuz TSİ 20.00

, yaklaşmakta olan Battlefield 2042'ye, Apex Legends'ın gelişimine ve genel olarak FPS türünün geleceğine adanmış bir yayın olan The Future of First-Person Shooters ile başlayacak. Söyleşide Christian Grass (DICE genel müdürü), Vince Zampella (Respawn Entertainment'ın kurucu ortağı) ve Apex Legends'tan sorumlu ekibi yöneten Chad Grenier yer alacak. Etkinliğe IGN'den Stella Chung ev sahipliği yapacak.

EA PLAY: EA Originals <3s Independent Studios - 13 Temmuz TSİ 20.00

Beş gün sonra EA Originals <3s Independent Studios yayını olacak. Adına uygun olarak etkinlik, EA Originals serisi altında piyasaya sürülen bağımsız geliştiricilerin oyunlarına odaklanacak. Gazeteci Todd Martens'in ev sahipliği yaptığı etkinlikte Velan Studios (Knockout City), Hazelight (It Takes Two, A Way Out), Zoink (Lost in Random) ve Silver Rain Games (bu stüdyo henüz duyurulmadı) gibi geliştiricilere yer verecek.

EA PLAY: Madden NFL 22 All-Access: Scouting - 19 Temmuz TSİ 20.00

EA Play 2021'e giden üçüncü ve son etkinlik Madden NFL 22 All-Access: Scouting olacak. Sunuculuğunu şirketin espor yorumcusu Nick Mizesko yapacak. EA Sports'taki geliştiricilerle dizinin şu ana kadarki tarihi ve geleceği hakkında konuşacak.

Electronic Arts bütün bu etkinleri bugün itibarıyla duyurdu. Bakalım heyecan verici şeyler görebilecek miyiz?

Kaynak: Turkmmo

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