EA Games, Dragon Age 4 hakkında yeni bilgiler paylaşıldı

Bu yılın başlarında Dragon Age 4'ün planlanan canlı hizmet özelliklerinden kurtulmak için geri alındığına dair bir rapor paylaşılmıştı. 2019'da EA, finans şefi Blake Jorgensen'in dediği gibi "canlı hizmetleri iki katına" çıkardı ve Dragon Age 4'ün Anthem gibi çok oyunculu odaklı olacağı endişesi vardı. Anthem'in başarısızlığı ve tek oyunculu aksiyon oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order'ın başarısı, EA'yı Dragon Age 4'ün sahip olacağı çok oyunculu bileşenleri iptal etmeye teşvik ettiğini bildiriyor.

Geçen ay Dragon Age 4'ün kıdemli kreatif direktörü BioWare'den ayrıldı. Matt Goldman, Baldur's Gate ve Neverwinter Nights'ta sanatçı olarak başladığı1998'den beri stüdyonun bir parçasıydı. Mike Laidlaw ayrıldığında 2017'de Dragon Age 4'te yaratıcı lider olarak devraldı.

Electronic Arts'ın 4 Aralık'ta Dragon Age 4 hakkında paylaştığı bir gönderide, "Hepinizin her yıl Dragon Age gününü kutlaması ve kutlayan herkesi takdir ediyor olmasına çok şaşırdık. Dragon Age günü, 2018 Sonbaharında Teresa "ImaSithDuh" M tarafından, Angela Mitchell, Savvy B. Ve Alistar SM James'in yanı sıra eski katılımcılar Ghil Dirthalen ve Andrastini'nin de aralarında bulunduğu küçük bir kurucu ekibiyle, hayranları tarafından gayri resmi olarak başlatıldı.

Dragon Age 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve Microsoft Windows için piyasaya sürülecek.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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