EA çalışanları nadir çıkan FIFA Ultima Team karakterlerini satmakla suçlanıyor

Twitter'da bazı kullanıcılara göre, EA'daki bir çalışan nadir FIFA 21 Ultima Team oyuncu kartlarını çevrimiçi olarak binlerce dolar karşılığında sattığı iddia edildi.

EA'nın mikro dönüşümleri kötü yönetmesi, son yıllarda etkisiz bir hâl almasına sebebiyet verdi. Son zamanda Twitter'da çıkan haberlere göre EA'daki bir çalışan kişisel kazanç sağlamak için nadir FIFA Ultima Team kartlarını sattığı iddia ediliyor. Bu şirket adına büyük bir sorun, zaten EA son yıllarda DLC'de yaptığı aşırı ücretlendirme, küçük stüdyolar çalıştırma ve üstünde yaptığı baskılar nedeniyle oyun dünyasında kötü bir üne sahip olmuş durumda.

FIFA 21'in Ultima Team modu için, elit oyuncuları denemek, kiltlerini açmak ve kadrolarını doldurabilmek için gerçek para harcayan oyuncular, EA için büyük bir gelir kaynağı sağlıyor. Ultima Team, oyuncuların gerçek dünyadan ünlü oyuncuların kartlarını toplamasına ve kendi kişisel takımlarını kurmasına izin verdiği için oyun dünyasına oldukça popüler bir hale gelmiştir. Bununla birlikte, FIFA kartları takas edilebildiği için bu durumdan nemalanmaya çalışan şahıslar ve şirketler EA için büyük bir sorun teşkil ediyor.

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Dün erken saatlerde, #EAGATE etiketiyle çeşitli sosyal medya hesaplarında bir EA çalışanının büyük miktarlarda para karşılığında FIFA 21 Ultimate Team Player modu kartlarını sattığını iddia eden Tweetler atıldı. Yayıncı Nick28T'de dahil olmak üzere belirtilen tepkilerde EA'daki bir çalışanın kart paketlerini ID'leri aracılığıyla oyuncunun PlayStation ve EA hesaplarını doğrudan eklediği söyleniyor. Ayrıca Nick28T, EA çalışanlarının kendileriyle potansiyel bir alıcı şeklindeki konuşmalarını resimler ve bazı görsellerle yayınlandı.

Çalışanın nadir FIFA Simgesi ve Yılın Takımı kartlarının her birini 1193 dolar üzerinden sattığı iddia ediliyor, bazı kartlar ise 2000 dolara kadar çıkabiliyor. Yukarıdaki tweet'te yer alan sohbetin ekran görüntüleri, kartları satan kişilerin Yılın Takımı ve FIFA Simge kartları gibi iki seçeneğe sahip oldukları görülüyor.

Yılın Takımı ve FIFA Simge kartları, FIFA serisindeki en nadir kartlardır. Simge kartları, gerçek FIFA liginden, Lionel Messi gibi Dünya Kupası'ndan efsane isimlerlere dayanmaktadır.