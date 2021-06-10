E3 2021 etkinliği ne zaman yapılacak? E3 2021 etkinliğinde hangi gün neler göreceğiz? Detaylı takvim sizlerle
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

E3 2021 etkinliği ne zaman yapılacak? E3 2021 etkinliğinde hangi gün neler göreceğiz? Detaylı takvim sizlerle

E3 2021 etkinliği ne zaman yapılacak? E3 2021 etkinliğinde hangi gün neler göreceğiz? Detaylı takvim sizlerle
Playerbros - Haberler | Gamegar

E3 2021'e yalnızca iki gün kaldı. Etkinlik boyunca oyun haberine doymayı umuyoruz. Bu akşam 21: 00'da düzenlecek Summer Game Fest etkinliğini de kaçırmayın. E3 2021 etkinliği ne zaman yapılacak?

12-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek E3 2021 için geri sayım başladı. Etkinlikten önce bazı firmaların yaptığı sunumlar oyuncuları heyecanlandırdı. Dün Electronic Arts'ın Battlefiled 2042'yi duyurmasının ardından gözler bu akşam saat 21:00'da düzenlenecek Summer Game Fest etkinliğine çevrildi.

Peki dört gün sürecek E3 2021 etkinliğinde bizleri neler bekliyor olacak? İşte detaylı takvim:

12 Haziran Cumartesi

  • 22: 00 — Ubisoft Forward etkinliği
  • 00: 00 — Gearbox E3 sunumu
  • 00: 45 — GamesBeat etkinliği

13 Haziran Pazar

  • 19: 30 — 24 Entertainment/ Naraka: Bladepoint
  • 20: 00 — Xbox & Bethesda ortak sunumu
  • 22: 15 — Square Enix etkinliği
  • 00: 00 — Warner Bros/Back 4 Blood
  • 00: 30 — SEGA/ PC Gaming gösterisi
  • 02: 00 — Future Games sunumu

14 Haziran Pazartesi

  • 19: 00 — Verizon
  • 19: 45 — Intellivision
  • 20: 15 — Take Two Interactive sunumu
  • 21: 10 — Mythical Games
  • 22: 00 — Indie oyun duyuruları
  • 22: 30 — Freedom Games
  • 23: 00 — VENN
  • 00: 30 — CAPCOM sunumu
  • 01: 00 — Razer

15 Haziran Salı

  • 19: 00 — Nintendo Direct ve Nintedo Treehouse etkinliği
  • 00: 25 — Bandai Namco sunumu
  • 01: 30 — Yooreka Studio
  • 02: 45 — E3 2021 ödül gösterisi

Tüm dünyanın yakından takip edeceği E3 2021 etkinliğini Youtube ve Twitch üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Beklentinin en yüksek olduğu firmalar Xbox/Bethesda, Ubisoft, Square Enix gibi oyun dünyasının önde gelen yapımcıları olacak. Bunun yanında CAPCOM, Bandai Namco ve Take Two Interactive tarafından önemli haberler gelebilir.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Roland Garros Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
E3 2021 etkinliği ne zaman yapılacak? E3 2021 etkinliğinde hangi gün neler göreceğiz? Detaylı takvim sizlerle - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 11:51:59. #1.13#

title