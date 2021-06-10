E3 2021 etkinliği ne zaman yapılacak? E3 2021 etkinliğinde hangi gün neler göreceğiz? Detaylı takvim sizlerle

E3 2021'e yalnızca iki gün kaldı. Etkinlik boyunca oyun haberine doymayı umuyoruz. Bu akşam 21: 00'da düzenlecek Summer Game Fest etkinliğini de kaçırmayın. E3 2021 etkinliği ne zaman yapılacak?

12-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek E3 2021 için geri sayım başladı. Etkinlikten önce bazı firmaların yaptığı sunumlar oyuncuları heyecanlandırdı. Dün Electronic Arts'ın Battlefiled 2042'yi duyurmasının ardından gözler bu akşam saat 21:00'da düzenlenecek Summer Game Fest etkinliğine çevrildi.

Peki dört gün sürecek E3 2021 etkinliğinde bizleri neler bekliyor olacak? İşte detaylı takvim:

12 Haziran Cumartesi

22: 00 — Ubisoft Forward etkinliği

Forward etkinliği 00: 00 — Gearbox E3 sunumu

00: 45 — GamesBeat etkinliği

13 Haziran Pazar

19: 30 — 24 Entertainment/ Naraka: Bladepoint

20: 00 — Xbox & Bethesda ortak sunumu

& ortak sunumu 22: 15 — Square Enix etkinliği

00: 00 — Warner Bros/Back 4 Blood

00: 30 — SEGA/ PC Gaming gösterisi

02: 00 — Future Games sunumu

14 Haziran Pazartesi

19: 00 — Verizon

19: 45 — Intellivision

20: 15 — Take Two Interactive sunumu

21: 10 — Mythical Games

22: 00 — Indie oyun duyuruları

22: 30 — Freedom Games

23: 00 — VENN

00: 30 — CAPCOM sunumu

01: 00 — Razer

15 Haziran Salı

19: 00 — Nintendo Direct ve Nintedo Treehouse etkinliği

00: 25 — Bandai Namco sunumu

01: 30 — Yooreka Studio

02: 45 — E3 2021 ödül gösterisi

Tüm dünyanın yakından takip edeceği E3 2021 etkinliğini Youtube ve Twitch üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Beklentinin en yüksek olduğu firmalar Xbox/Bethesda, Ubisoft, Square Enix gibi oyun dünyasının önde gelen yapımcıları olacak. Bunun yanında CAPCOM, Bandai Namco ve Take Two Interactive tarafından önemli haberler gelebilir.

Kaynak: Playerbros