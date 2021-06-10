E3 2021 etkinliği ne zaman yapılacak? E3 2021 etkinliğinde hangi gün neler göreceğiz? Detaylı takvim sizlerle
E3 2021'e yalnızca iki gün kaldı. Etkinlik boyunca oyun haberine doymayı umuyoruz. Bu akşam 21: 00'da düzenlecek Summer Game Fest etkinliğini de kaçırmayın. E3 2021 etkinliği ne zaman yapılacak?
12-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek E3 2021 için geri sayım başladı. Etkinlikten önce bazı firmaların yaptığı sunumlar oyuncuları heyecanlandırdı. Dün Electronic Arts'ın Battlefiled 2042'yi duyurmasının ardından gözler bu akşam saat 21:00'da düzenlenecek Summer Game Fest etkinliğine çevrildi.
Peki dört gün sürecek E3 2021 etkinliğinde bizleri neler bekliyor olacak? İşte detaylı takvim:
12 Haziran Cumartesi
- 22: 00 — Ubisoft Forward etkinliği
- 00: 00 — Gearbox E3 sunumu
- 00: 45 — GamesBeat etkinliği
13 Haziran Pazar
- 19: 30 — 24 Entertainment/ Naraka: Bladepoint
- 20: 00 — Xbox & Bethesda ortak sunumu
- 22: 15 — Square Enix etkinliği
- 00: 00 — Warner Bros/Back 4 Blood
- 00: 30 — SEGA/ PC Gaming gösterisi
- 02: 00 — Future Games sunumu
14 Haziran Pazartesi
- 19: 00 — Verizon
- 19: 45 — Intellivision
- 20: 15 — Take Two Interactive sunumu
- 21: 10 — Mythical Games
- 22: 00 — Indie oyun duyuruları
- 22: 30 — Freedom Games
- 23: 00 — VENN
- 00: 30 — CAPCOM sunumu
- 01: 00 — Razer
15 Haziran Salı
- 19: 00 — Nintendo Direct ve Nintedo Treehouse etkinliği
- 00: 25 — Bandai Namco sunumu
- 01: 30 — Yooreka Studio
- 02: 45 — E3 2021 ödül gösterisi
Tüm dünyanın yakından takip edeceği E3 2021 etkinliğini Youtube ve Twitch üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Beklentinin en yüksek olduğu firmalar Xbox/Bethesda, Ubisoft, Square Enix gibi oyun dünyasının önde gelen yapımcıları olacak. Bunun yanında CAPCOM, Bandai Namco ve Take Two Interactive tarafından önemli haberler gelebilir.
Kaynak: Playerbros