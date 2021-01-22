E okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı | Karne notları nasıl ve nereden görüntülenir?
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E okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı | Karne notları nasıl ve nereden görüntülenir?

22.01.2021 11:22 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:25
E okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı | Karne notları nasıl ve nereden görüntülenir?

Korona virüs salgının nedeniyle alınan önlemler dahilinde eğitim ve öğretimin uzaktan eğitim olarak verilmekteydi. Milli Eğitim Bakanlığı tedbirler kapsamında karneleri de dijital ortamda vereceğini açıkladı. Öğrenci ve veliler ise E okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı | Karne notları nasıl ve nereden görüntülenir? araştırıyor.

Uzaktan eğitim olarak gerçekleşen bir eğitim ve öğretimin sonuna gelindi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un karnelerin dijital ortamda verileceğini söylemesinin ardından öğrenciler ve veliler e okul veli bilgilendirme sistemi giriş ekranına nasıl erişim sağlayacaklarını öğrenmek istiyor. Ara tatile başlayacak öğrenciler karne heyecanıyla karne notları nasıl ve nereden görüntülenir? sorusunun yanıtını arıyor.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI

22 Ocak Cuma, bugün karneler dağıtılacak, öğrenciler ara tatillerine başlayacak. Basılı ortamda verilmeyip, korona virüs tedbirleri içinde e okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden karneler verilecek. Tüm öğrenciler karnelerine e okul veli bilgilendirme sistemi giriş ekranı üzerinden ulaşabilirler.

E okul veli bilgilendirme sistemi giriş ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

E okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı | Karne notları nasıl ve nereden görüntülenir?

KARNE NOTLARI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Öğrencinin karne notlarını görebilmek için ilk olarak, e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Ardından çıkan ekran üzerinden 'Veli Bilgilendirme Sistemi' tercih edilmelidir. Çıkan ekranda istenilen resimli rakamlar, öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarası girilerek karne notlarını görüntüleyebilirler.

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