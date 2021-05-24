E-okul karne notu! Karneler ne zaman verilecek 2021?
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E-okul karne notu! Karneler ne zaman verilecek 2021?

E-okul karne notu! Karneler ne zaman verilecek 2021?
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Koronavirüs salgını sebebiyle Kademeli normalleşme süreci 17 Mayıs itibari ile normalleşme süreci başladı. Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim tarihi belli oldu mu? E-okul karne notu! Karneler ne zaman verilecek 2021? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Koronavirüs salgını sebebiyle Kademeli normalleşme süreci 17 Mayıs itibari ile normalleşme süreci başladı. Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim tarihi belli oldu mu? E-okul karne notu! Karneler ne zaman verilecek 2021? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2021?

2. yarıyılın bitmesine az bir zaman kala karneler ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. MEB Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı programda karnelerin yüz yüze verilebileceğini dile getirdi. Konu ile ilgili kesin bir açıklama yapılmadı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu. Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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