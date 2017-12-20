E-Okul ile sınav sonuçları öğrenme! (MEB E-OKUL Giriş)
MEB E-Okul adresine her gün binlerce öğrenci ya da öğretmen giriş yapmaktadır. Öğrencilerin ilk dönem karnelerini almalarına 1 ay kala E-Okul sistemine giriş daha da arttı. Peki e-Okul giriş nasıl yapılır? Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar.
Öğrencileri ilk dönemin sonunda alacakları karne heyecanı sardı. Veliler ve öğrenciler not bilgisi, devamsızlık bilgisi, sınav tarihleri ve haftalık ders programı gibi birçok bilgilere ulaşabildiği, e-Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılacağını araştırıyor. Peki e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul giriş ve not öğrenme ekranı...
e-OKUL NEDİR?
e-Okul, yurt genelinde eğitim gören milyonlarca öğrencinin ve velilerin kolayca erişim sağlayabildiği bir bilgi platformudur. e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin eğitimine dair birçok bilgi görüntülenebilmektedir.
Not bilgileri, devamsızlık bilgileri, sınav tarihleri, haftalık ders programı gibi birçok bilgi e-Okul üzerinden öğrencilere ve velilere ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır.
e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmıştır.
e-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
e-Okul sistemine girmek için ilk aşamada öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası istenmektedir. Bu bilgiler doğru girildiği takdirde ikinci aşamada sistem rastgele 2 soru sorar ve öğrencinin fotoğrafının onaylanmasını ister. Bu aşamada, rastgele sorulan 2 soru doğru yanıtlanırsa ve sunulan fotoğraflar arasından öğrenciye ait fotoğraf seçilirse e-Okul'a giriş başarılı bir şekilde yapılır.
Açılan ekrandaki sol menüden seçim yaparak öğrencinin o yıla ait veya daha önceki yıllara ait başarı belgesi bilgisi, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı ve sınav tarihleri gibi birçok bilgiye erişim sağlanabilmektedir.