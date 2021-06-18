e-Okul giriş! E-Okul karne sorgulama! 2021 dijital karnelere nereden bakılır? E-Okul'a giriş yap!
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e-Okul giriş! E-Okul karne sorgulama! 2021 dijital karnelere nereden bakılır? E-Okul'a giriş yap!

e-Okul giriş! E-Okul karne sorgulama! 2021 dijital karnelere nereden bakılır? E-Okul'a giriş yap!
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18 milyon öğrencinin dijital karneleri e-Okul'da erişime açıldı! Öğrenciler e-Okul sistemine giriş yaparak karnelerine ulaşabilecekler. E-Okul'a nasıl giriş yapılır? E-Okul nereden açılıyor? E-Okul çöker mi? e-Okul giriş! E-Okul karne sorgulama! 2021 dijital karnelere nereden bakılır? E-Okul'a giriş yap!

İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin dijital karne ve başarı belgeleri çevrimiçi olarak erişime açıldı. Bugünden itibaren e-Okul sisteminden dijital karnelerini görebilecek olan öğrenciler, istedikleri takdirde 2 Temmuz'dan itibaren okullarından basılı halini de alabilecek. Peki, e-okul'a nasıl girilir? E-Okul giriş nasıl yapılıyor? E-Okul'a nereden bakılır?

2021 DİJİTAL KARNELER AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılını da ağırlıklı olarak EBA üzerinden verilen eğitimlerle tamamlayan öğrenciler bugünden itibaren karnelerini e-Okul üzerinden görebilecekler.

2 TEMMUZ'DA BASILI OLARAK DA ALINABİLECEK

Sistemde yoğunluk yaşanmaması için erken erişime açılan karneleri ve mezuniyet belgeleri öğrenciler ve veliler isterlerse 2 Temmuz'da basılı olarak da okul müdürlüklerinden alabilecek. Karnelerin alınmasının ardından ilk ve orta okullarda 2 Temmuz'a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

TELAFİ PROGRAMI 5 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

MEB, 21 Haziran'dan itibaren okullarda öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda etkinlikler planlandığını açıkladı. Bir buçuk yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan ''Telafide Ben de Varım'' programına başvurular 21 Haziran-2 Temmuz arasında yapılacak. Telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

EYLÜL AYI ÖNCESİNDE YAZ OKULLARI AÇILACAK

Eylülde ilkokula başlayacak olup okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların akranlarıyla eşit şartlarda derslere başlamalarını sağlamak için yaz okulları açılacak. Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün eğitim talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanacak.

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