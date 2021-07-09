E devlet bayram parası başvuru! 500 TL bayram parası başvuru!
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E devlet bayram parası başvuru! 500 TL bayram parası başvuru!

E devlet bayram parası başvuru! 500 TL bayram parası başvuru!
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Pandemi nedeniyle yaşanan maddi zorluk sonrası bayram öncesi E devletten bayram parası başvuru! 500 TL bayram parası başvuru! Bayram tatili uzatıldı mı 2021? Bayram ayın kaçı? Bayram harçlığı kimlere verilecek? 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi? aratılmaya başlıyor.

Kurban Bayramı'na kısa süre kalması ile sosyal medyada 500 TL bayram harçlığı başvuru ifadeleri dolaşıyor. Konu ile neler söylendi? E devletten bayram parası başvuru! 500 TL bayram parası başvuru!

500 TL BAYRAM PARASI BAŞVURU

Her bayram öncesi "yardım parası verilecek." cümlesi dolaşıyor.İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lütfen, resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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