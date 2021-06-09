E-Devlet Üzerinden "Belge Doğrulama Hizmeti" Başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

E-Devlet Üzerinden "Belge Doğrulama Hizmeti" Başladı

E-Devlet Üzerinden 'Belge Doğrulama Hizmeti' Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet üzerinden "Belge Doğrulama Hizmeti" Başladı Üniversitemizde, Elektronik Belge Yönetim Sisteminde oluşturularak muhatap kişi, kurum ve kuruluşlara iletilen belgelerin teyit edilmesi için "E-Devlet Belge Doğrulama" işlemi kullanılacak.

E-Devlet üzerinden "Belge Doğrulama Hizmeti" Başladı Üniversitemizde, Elektronik Belge Yönetim Sisteminde oluşturularak muhatap kişi, kurum ve kuruluşlara iletilen belgelerin teyit edilmesi için "E-Devlet Belge Doğrulama" işlemi kullanılacak. E-Devlet sistemine de entegre edilen uygulama ile E-Devlet'te yer alan uygulamalara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama uygulaması ile belgelerin doğruluğu hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol edilebilecek.

Belge doğrulama sayfasına E-Devlet üzerindeki ilgili kısımdan, belgelerin alt kısmındaki "Belge Takip Adresi" linki üzerinden ve belgelerin sağ alt kısmında yer alan karekod kullanılarak ulaşılabilecek.

E-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler arasında "Öğrenci Danışman Bilgileri", "Öğrenci Not Ortalaması Sorgulama", "Sınav Sonucu Sorgulama" ve "Üniversite Akademik Takvimi" gibi hizmetler yer alırken; "Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama" ile E-Devlet üzerinden verilen hizmetlere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Merih Demiral Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
E-Devlet Üzerinden "Belge Doğrulama Hizmeti" Başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 18:36:02. #1.14#

title