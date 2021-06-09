E-Devlet Üzerinden "Belge Doğrulama Hizmeti" Başladı

Devlet üzerinden "Belge Doğrulama Hizmeti" Başladı Üniversitemizde, Elektronik Belge Yönetim Sisteminde oluşturularak muhatap kişi, kurum ve kuruluşlara iletilen belgelerin teyit edilmesi için "E-Devlet Belge Doğrulama" işlemi kullanılacak.

E-Devlet üzerinden "Belge Doğrulama Hizmeti" Başladı Üniversitemizde, Elektronik Belge Yönetim Sisteminde oluşturularak muhatap kişi, kurum ve kuruluşlara iletilen belgelerin teyit edilmesi için "E-Devlet Belge Doğrulama" işlemi kullanılacak. E-Devlet sistemine de entegre edilen uygulama ile E-Devlet'te yer alan uygulamalara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama uygulaması ile belgelerin doğruluğu hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol edilebilecek.

Belge doğrulama sayfasına E-Devlet üzerindeki ilgili kısımdan, belgelerin alt kısmındaki "Belge Takip Adresi" linki üzerinden ve belgelerin sağ alt kısmında yer alan karekod kullanılarak ulaşılabilecek.

E-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler arasında "Öğrenci Danışman Bilgileri", "Öğrenci Not Ortalaması Sorgulama", "Sınav Sonucu Sorgulama" ve "Üniversite Akademik Takvimi" gibi hizmetler yer alırken; "Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama" ile E-Devlet üzerinden verilen hizmetlere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Kaynak: Habermetre