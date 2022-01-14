E devlet dernek üyelik sorgulama nasıl yapılır? E devlet dernek üyelik sorgulama! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

E devlet dernek üyelik sorgulama nasıl yapılır? E devlet dernek üyelik sorgulama!

E devlet dernek üyelik sorgulama nasıl yapılır? E devlet dernek üyelik sorgulama!
Haberler.com - Haberler | Gündem

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, derneklere üye olmanın artık daha kolay olduğunu ifade edildi. E devlet dernek üyelik sorgulama linki nedir? E devlet dernek üyelik sorgulama nasıl yapılır?

Derneklere üye olabilme hizmeti internet ortamına taşındı. Artık e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu ve üyelik sonlandırma işlemi yapılabilecek.

paylaşımda, derneklere üye olmanın artık daha kolay olduğunu ifade edildi.

e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmetinin kullanıma açıldığı belirtilirken, "Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye" denildi.

e-Devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek, dernek üyeliği başvurusu yapılabilecek, üyelik sonlandırılabilecek.

E DEVLET DERNEK ÜYELİĞİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title