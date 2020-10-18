E-5'te şaşkına çeviren olay: Lüks otomobilinin kapısını açıp, ayaklarını sarkıttı
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E-5'te şaşkına çeviren olay: Lüks otomobilinin kapısını açıp, ayaklarını sarkıttı

18.10.2020 09:25 | Son Güncelleme: 18.10.2020 13:09

E5-Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde seyir halinde olan lüks bir otomobil, bir süre kapısı açık halde ilerledi. İçerisindeki yolcunun da açık kapıdan ayağını dışarı çıkardığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde görenleri şaşkına çeviren olayda, Edirne istikametine istikametine doğru ilerleyen bir lüks otomobilin kapısı içerideki yolcu tarafından açıldı.

AYAĞINI DA DIŞARI ÇIKARDI

Otomobil bir süre yolcu tarafında bulunan kapısı tamamen açık halde seyrederken, otomobilde oturan bir yolcu ise ayağını dışarı çıkarttı.

Görenleri adeta şaşkına çeviren olay trafikte büyük bir tehlike oluştururken, otomobilin içerisindekiler bu duruma aldırış etmeyip, yollarına devam etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

E-5'te şaşkına çeviren olay: Lüks otomobilinin kapısını açıp, ayaklarını sarkıttı
E-5'te şaşkına çeviren olay: Lüks otomobilinin kapısını açıp, ayaklarını sarkıttı
E-5'te şaşkına çeviren olay: Lüks otomobilinin kapısını açıp, ayaklarını sarkıttı
E-5'te şaşkına çeviren olay: Lüks otomobilinin kapısını açıp, ayaklarını sarkıttı
E-5'te şaşkına çeviren olay: Lüks otomobilinin kapısını açıp, ayaklarını sarkıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR

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