E-5'te şaşkına çeviren olay: Lüks otomobilinin kapısını açıp, ayaklarını sarkıttı

E5-Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde seyir halinde olan lüks bir otomobil, bir süre kapısı açık halde ilerledi. İçerisindeki yolcunun da açık kapıdan ayağını dışarı çıkardığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.