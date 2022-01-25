E-5 Karayolunda trafik devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

E-5 Karayolunda trafik devam ediyor

E-5 Karayolunda trafik devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Avcılar E-5 Karayolu'nda trafik devam ediyor.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar E-5 Karayolu'nda trafik devam ediyor. Karla kaplı yolda araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

İstanbul'da etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Avcılar E-5 Karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik durma noktasına geldi. Karla kaplı yolda araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Avcılar, kar, E 5, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title