E-5 Karayolunda trafik devam ediyor
Avcılar E-5 Karayolu'nda trafik devam ediyor.
AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar E-5 Karayolu'nda trafik devam ediyor. Karla kaplı yolda araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
İstanbul'da etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Avcılar E-5 Karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik durma noktasına geldi. Karla kaplı yolda araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. - İSTANBUL
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