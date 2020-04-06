E-5 Karayolunda trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› E-5 Karayolunda trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı - Haber
3. Sayfa

E-5 Karayolunda trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı

5 Karayolunda trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı E-5 Karayolunda makas atarak ilerleyen lüks otomobil kazaya sebebiyet vererek iki aracın birbirine girmesine neden oldu.

06.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:09

E-5 Karayolunda trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı

İSTANBUL - E-5 Karayolunda makas atarak ilerleyen lüks otomobil kazaya sebebiyet vererek iki aracın birbirine girmesine neden oldu. Korona virüs nedeniyle rahatlayan trafik, kaza nedeniyle kilitlenerek durma noktasına geldi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında E-5 Karayolu Cennet Mahallesi mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, E-5'te hızla ilerleyen lüks marka bir otomobil, kazaya sebebiyet vererek iki aracın birbirine girmesine neden oldu. Bir kişinin hafif yaralandığı kaza korona virüs nedeniyle son haftalarda rahatlama yaşanan E-5 trafiğini kilitledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda dubalarla önlem alarak durma noktasına gelen trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise hafif yaralıya müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte E-5'te trafik normale döndü.

Kazayı gören bir vatandaş, "Benzinlikteydim Bir tane lüks araç makas yaparak bu araçları birbirine girmesine neden oldu. Kazaya 3 araç karıştı da makas atarak kaçtı" dedi.

E-5 Karayolunda trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

E-5 Karayolunda trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu Haber
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak Haber
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi Haber
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haber
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haber
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
Soylu'dan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt...
Bayern Münih antrenmanlara başladı
Bayern Münih antrenmanlara başladı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Dolar haftanın ilk gününde kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar haftanın ilk gününde kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım
Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Arda Turan: Galatasaray beni çağırırsa giderim, çağırmazsa tribünden desteklerim
Arda Turan: Galatasaray beni çağırırsa giderim, çağırmazsa tribünden desteklerim
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Polis memurunun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasında!
Polis memurunun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasında!
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Deniz Şeyma Subaşı Fahrettin Koca İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Bülent Uygun Lionel Messi Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: E-5 Karayolunda trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 19:21:47. #1.14#
title