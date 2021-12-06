Dwayne Johnson, Fortnite'a katıldı
Fortnite bölüm 2'nin sonucuna göre küp kraliçesi, Dwayne "The Foundation" Johnson ile karşı karşıya geldi.
Aylarca süren spekülasyonlardan sonra, Dwayne Johnson, Fortnite bölüm ikinin sonunda ortaya çıktı. The Rock'ın tüm adayı kelimenin tam anlamıyla ters çevirmesine tanık olun.
The Foundation, Imagined Order'ın Fortnite'taki tüm gerçekliğin nexus'larını kötüye kullanmasını tutmaya adanmış bir kuruluş olan Seven'ın lideridir. Fortnite'ın ikinci bölümünün başlarında özel bir Batman Fortnite crossover çizgi romanında kasklı bir figür olarak görülen The Foundation'ın yüz kaplaması sonunda ortaya çıktı ve karakteri Dwayna Johnson'ın canlandırdığı anlaşıldı.
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FORTNITE FLIPPED
Fortnite'ın yeni adası Fortnite flipped ile yeni bir bölüme giriş yapmış oldu. Fortnite'a yeni eklenen karakterlerden biri de Dwayna Johnson'ın yer aldığı The Foundation karakteri oldu.
FORTNITE DWAYNE "THE ROCK" JOHNSON FRAGMANI
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