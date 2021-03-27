Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Düziçi Belediye binası önünden, Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda mehteran takımı ve temsili Kuvayımilliye ekibi kortej yürüyüşü yaptı.

Belediye Başkanı Alper Öner, ilçenin kurtuluş gününün 28 Mart olduğunu ancak yarın sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle töreni bugün düzenlediklerini belirtti.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte Adana Büyükşehir Belediyesi bando takımı da konser verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek