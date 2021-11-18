Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor - Haberler
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Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

AA / Sefa Karacan - Haberler | Güncel

Sınırda bekleyen göçmenler Çadırlarının önünde ısınmak için ateş yakan göçmenler Güvenlik önlemleri Göçmenlerin görüntüleri Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki...

Sınırda bekleyen göçmenler

Çadırlarının önünde ısınmak için ateş yakan göçmenler

Güvenlik önlemleri

Göçmenlerin görüntüleri Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri de sınırda nöbet tutuyor.

Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

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 Ara bölgeye giren düzensiz göçmenlere Polonya güvenlik güçlerince müdahale edilmesi havadan görüntülendi

Ara bölgeye giren düzensiz göçmenlere Polonya güvenlik güçlerince müdahale edilmesi havadan görüntülendi

AA / Sefa Karacan - Son Dakika Haberleri

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