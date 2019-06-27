Düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması - Gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Meriç ilçesinde 10 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği kendisi ile birlikte 30 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan aracın şoförü tutuklandı.

Dün tedavisinin tamamlanması sonrası gözaltına alınan sürücü Tayfun Özdemir, polisteki ifadesinde yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçma girişimindeki Hindistan ve Pakistan uyruklu 39 erkek düzensiz göçmeni Meriç Nehri kenarına bırakmak üzere insan kaçakçılarıyla İstanbul'da anlaştığını söylediği öğrenildi.

Özdemir ifadesinde jandarmanın "dur ihtarına" ehliyeti olmadığı nedeniyle uymadığını ve kaçtığını belirtti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir, Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece Özdemir tutuklandı.

-Yaralılar hastanelerde

Bu arada yaralı 29 düzensiz göçmenin tedavileri Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Uzunköprü ve Keşan ilçe devlet hastanelerinde sürüyor.

Bu arada yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin cenazeleri yakınları tarafından alınmaması halinde kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

-10 kişi yaşamını yitirmişti

Meriç ilçesinde dün Artezyen Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Tayfun Özdemir'in idaresindeki 80 HH 267 araç jandarmanın dur ihtarına uymayıp, bir dükkana çarpıp devrilmişti.

Yük ve eşya taşımak maksadıyla dizayn edilen ticari kapalı kasa panelvana sığdırılan 39 düzensiz göçmenden 10'u yaşamını yitirmiş, biri sürücü olmak üzere 30 kişi ise yaralanmıştı.

Sürücü Özdemir, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası gözaltına alınmıştı.

Kazada yaralanan düzensiz göçmenlerden Pakistanlı Şerjat Kuram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir gürültü sonrası araçlarının devrildiğini söylemiş, nefes almakta güçlük çekecek kadar kalabalık bir şekilde ilerleyen aracı şoförünün çok hızlı gittiğini anlatmıştı.

Kaynak: AA