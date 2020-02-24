Düzce yedikleri kuymak hastanelik etti
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Düzce yedikleri kuymak hastanelik etti

Yedikleri kuymak hastanelik ettiDÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde yedikleri kuymaktan zehirlenen 4 kişilik Akça ailesi hastanelik oldu.

24.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:27
Düzce yedikleri kuymak hastanelik etti

Yedikleri kuymak hastanelik etti

DÜZCE'nin ilçesinde yedikleri kuymaktan zehirlenen 4 kişilik ailesi hastanelik oldu.

Olay gece saatlerinde Gümüşova'ya bağlı Sultaniye Köyü'nde meydana geldi. Akşam yemeğinde Saliha Akça kuymak yaptı. Mısır unu ve peynir ile yapılan kuymağı yiyen Gürbüz Akça, eşi Saliha Akça, çocukları Irmak Akça(15) ve Gündüz Alp Akça(3) kusmaya başladı. Aile yakınlarına durumu iletirken, yakınları 112 Acile verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Akça ailesini Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Anne Saliha Akça'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, Gürbüz Akça ve çocuklar Irmak ve Gündüz Alp'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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: Düzce yedikleri kuymak hastanelik etti
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