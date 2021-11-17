Düzce Valisi Atay: "Herhangi bir kaybımız söz konusu değildir" - Haberler
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Düzce Valisi Atay: "Herhangi bir kaybımız söz konusu değildir"

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Düzce Valisi Cevdet Atay, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Herhangi bir kaybımız söz konusu değildir. Yıkılan bir binamız söz konusu değildir. Bizim hem sahadaki arkadaşlarımızın tespitleri hem de taramalarımızın neticesinde bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir"

"Yaklaşık 12-13 vatandaşımızın ayakta tedavileri, panikten dolayı, korkudan dolayı ayakta tedavileri gerçekleştirilmiş olup herhangi bir olumsuz durum olmayıp, sahadaki tespit ve tarama çalışmalarımız en ücra köylere dahil olmak üzere devam etmektedir"

"Yapılan programların ne kadar önemli olduğunu gördük. Tüm arkadaşlarımız hazırlıklı, tüm arkadaşlarımız sahada görevinin başında"

Düzce Valisi Atay: Herhangi bir kaybımız söz konusu değildir

Düzce Valisi Atay: Herhangi bir kaybımız söz konusu değildir

Düzce Valisi Atay: Herhangi bir kaybımız söz konusu değildir

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları...

Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları...

 Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin...

Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin...

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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