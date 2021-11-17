Düzce Valisi Atay: "Herhangi bir kaybımız söz konusu değildir"

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Herhangi bir kaybımız söz konusu değildir. Yıkılan bir binamız söz konusu değildir. Bizim hem sahadaki arkadaşlarımızın tespitleri hem de taramalarımızın neticesinde bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir"

"Yaklaşık 12-13 vatandaşımızın ayakta tedavileri, panikten dolayı, korkudan dolayı ayakta tedavileri gerçekleştirilmiş olup herhangi bir olumsuz durum olmayıp, sahadaki tespit ve tarama çalışmalarımız en ücra köylere dahil olmak üzere devam etmektedir"

"Yapılan programların ne kadar önemli olduğunu gördük. Tüm arkadaşlarımız hazırlıklı, tüm arkadaşlarımız sahada görevinin başında"