Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken yeni bir salgın korkusu başladı. Düzce Valiliği son zamanlarda görülen kuş gribinin ardından muhtarlıkları uyardı. Uyarıda, kanatlı hayvanların hastalık riski ortadan kalkana kadar dışarıya çıkarılmaması istendi.

Dünyayı etkisi altına aldığı gibi Türkiye'de de binlerce vatandaşın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken şimdi de kuş gribi salgını patlak verdi.

2015 yılında dünya genelinde Kuş Gribi hastalığı ülkemizi etkilemiş ve alınan mücadele sonrası başarılı mücadeleyle kontrol altına alınmıştı. Ancak Türkiye'nin göç yolları üzerinde olması ve mevsim itibariyle girmiş olmamız sonrası çevre illerde yine görüldü.

VALİLİK UYARDI

Düzce Valiliği İl Tarım Müdürlüğü muhtarları uyararak; "Sorumluluk alanlarında bulunan vatandaşlarımıza yetiştirdiği kanatlı hayvanlarla ilgili hastalık hakkında uyarıların yapılarak yabani kuşlar ile temasın önlenmesi için kanatlı hayvanların hastalık riski ortadan kalkana kadar dışarıya çıkarılmaması konusunda bilgilendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması" istendi.

Kaynak: İHA