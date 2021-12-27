Düzce Valiliğinden fabrika yangını açıklaması: Yangın kontrol altına alındı - Haberler
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Düzce Valiliğinden fabrika yangını açıklaması: Yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Valiliği, Doğanlı köyünde meydana gelen fabrika yangınının kontrol altına alındığını belirterek, söndürme ve soğutma işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

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DÜZCE (İHA) - Düzce Valiliği, Doğanlı köyünde meydana gelen fabrika yangınının kontrol altına alındığını belirterek, söndürme ve soğutma işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Düzce merkeze bağlı Doğanlı köyünde bulunun Kelebek Mobilya Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında fabrika tamamen alevlere teslim oldu. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese Düzce ve Kaynaşlı'ya bağlı çok sayıda itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Düzce Valiliği tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Doğanlı köyünde bulunan mobilya fabrikalarının birisinde akşam saatlerinde çıkan yangın sonrası bütün kurumlarımız ve çevre illerden gelen destek ekipler ile yangına müdahale için seferber olmuşlardır. İlk müdahale sonrası yangın kontrol altına alınmış olup, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma işlemleri devam etmektedir. Devletimiz tüm kurumlarıyla gerekli müdahaleleri yapmaktadır. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.

(Selçuk Akyol - Enes Bektaş/ İHA)

Düzce Valiliğinden fabrika yangını açıklaması: Yangın kontrol altına alındı

Düzce Valiliğinden fabrika yangını açıklaması: Yangın kontrol altına alındı

Düzce Valiliğinden fabrika yangını açıklaması: Yangın kontrol altına alındı

Düzce Valiliğinden fabrika yangını açıklaması: Yangın kontrol altına alındı

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