Düzce Üniversitesi Sunduğu Bildiri ile Birinci Oldu

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, düzenlenen "5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Demografik Dönüşüm ve Kadın" başlıklı kongrede Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Göç Çalışmaları Programı Doktora Öğrencisi Fatma Kızılelmas Mezarcı sunduğu bildiri ile birinci oldu.

İstanbul Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, SETA Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen kongreye; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM Kurucu Başkanı, İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Emine Sare Aydın Yılmaz, İstanbul Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, KADEM Başkanı Dr. Ögr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve birçok davetli katıldı.

Düzce Üniversitesi doktora öğrencisi Fatma Kızılelmas Mezarcı sunduğu "Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Düzce'de Sığınmacılara Yönelik İnsani Yardım Yapan STK'larda Çalışan Kadınların Rolü" adlı çalışması ile kongrede sunulan bildiriler arasında en iyi bildiri seçildi. Başarılı öğrencimiz birincilik ödülünü KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın elinden aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA