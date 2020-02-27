Düzce Üniversitesi Düzceli öğrencileri ağırladı

27.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:19

şehir bütünleşmesine katkı sağlamasını, güç birliği ve gönül birliği oluşturulmasını sağlamak amacıyla Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen "Açık Kampüs" uygulaması, gerçekleştirilmeye devam ediyor.



Her ayın son Çarşamba günü Düzcelileri Konuralp Kampüsü'nde ağırlayarak farkındalık oluşturan Düzce Üniversitesi, Şubat ayı Açık Kampüs etkinliğinde, Düzce Romanlar Derneği iş birliğiyle Düzce Necmi Hoşver Ortaokulu öğrencilerini konuk etti. Okul Müdürü Celil Kaya, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 50 kişiden oluşan misafir grup, ilk olarak Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni ziyaret etti. Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında önemli bilgiler edinen konuk öğrenciler, Mühendislik Fakültesi'nin laboratuvarlarını ziyaret etme imkanı elde etti.



Daha sonra Orman Fakültesi'yle programlarına devam eden öğrenciler, Orman Fakültesi Herbaryumu ve Doldurulmuş Hayvan Müzesi'ni ziyaret ederek bitki ve doldurulmuş hayvan örneklerini inceledi. Düzce Üniversitesi Yemekhanesi'ni de ziyaret eden öğrenciler son olarak Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ile bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. İlhan Genç, onları gelecekte Düzce Üniversitesi'nde eğitim görmeye davet etti.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç tarafından "Açık Kampüs Diploması" da takdim edilen öğrenciler, bu temsili diploma ile Fahri Düzce Üniversitesi Gönüllüsü oldu. Misafir öğrenciler, Düzce Üniversitesi'ni daha yakından tanımak adına kendilerine bu fırsatı sağlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a ve Üniversite Yönetimine de teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA