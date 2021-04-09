Düzce TEM Otoyolunda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı
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Düzce TEM Otoyolunda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ - Haberler | 3. Sayfa

Düzce TEM Otoyolunda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı Düzce Tem Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde 14 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Düzce TEM Otoyolunda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı

DÜZCE - Düzce Tem Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde 14 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul bölümü trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre Düzce TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkii İstanbul istikametinde 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 tır, hafif ticari araç, minibüs ve otomobilleri karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112Acil Yardım ekibi sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan bir sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Meydana gelen trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kaza alanı yanındaki dinlenme tesisi içinden yönlendirilen araçlar sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza alanında ekiplerin yaralılara müdahaleleri sürüyor.

Düzce TEM Otoyolunda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı
Düzce TEM Otoyolunda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı
Düzce TEM Otoyolunda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı
Düzce TEM Otoyolunda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı
Düzce TEM Otoyolunda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı
Düzce TEM Otoyolunda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı
Düzce TEM Otoyolunda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı
Düzce TEM Otoyolunda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı
Düzce TEM Otoyolunda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı
Düzce TEM Otoyolunda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ

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