Düzce Pandemi kurulu toplantısı yapıldı
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Düzce Pandemi kurulu toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında Düzce İl Pandemi kurulu toplantısı, il protokolünün katılımı ile Düzce 112 Acil Çağrı merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Düzce Pandemi kurulu toplantısı yapıldı
14.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:48

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında Düzce İl Pandemi kurulu toplantısı, il protokolünün katılımı ile Düzce 112 Acil Çağrı merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Düzce'de korona virüs ile mücadele kapsamında daha önce kurulan Düzce İl Pandemi Kurulu, Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığı'nda Düzce 112 Acil Çağrı merkezi toplantı salonunda toplandı. Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer ile pandemi kurulunda yer alan kurumlar katılım sağladı. Toplantıda Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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