Düzce - Kaza Yapan Otomobile Tanker Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza yapan otomobile tanker çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

DÜZCE'de bariyerlere çarparak yol kenarında duran otomobile arkadan gelen tankerin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Üçyol mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Aydın Durukan idaresindeki 81 EE 241 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Durukan otomobiliyle burada beklerken Arkadan gelen Ali Kuyucu idaresindeki 42 ET 917 plakalı tanker de yolda duran otomobile çarparak sürükledi. Otomobilden yola savrulan Ayşe Durukan kazada hayatını kaybederken; Aydın Durukan, Emine Durukan ve Eyüphan Durukan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Durukan ailesinin İstanbul'da bir düğüne katıldıkları öğrenilirken, kaza sırasında hurdaya dönen aracın içerisinden düşen düğün fotoğrafı ise dikkatlerden kaçmadı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobilden gaz sızması nedeniyle İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapatılırken, itfaiye ekiplerinin gazı kapatması sonrası yol yeniden tek şeritten ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Tanker sürücüsü Ali Kuyucu, Araç kaza yapmış yolun kenarında duruyordu. Herhangi bir uyarı levhası ya da reflektör olmadığı için fark etmedim ve çarptım dedi.