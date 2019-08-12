DÜZCE HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLE ÇARPTI 8 YARALI

12.08.2019 10:49

Düzce'de, TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri bağlantı yolunda, sürücüsü şerit ihlali yapan hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri otoyol bağlantı yolunda meydana geldi. Gölyaka gişelerinden otobana giriş yaparak Ankara istikametine yönelen İlhan Çolak idaresindeki 22 HL 361 plakalı hafif ticari araç, şerit ihlali nedeniyle karşı şeritten gelen Mehmet Erdem idaresindeki 34 YJ 8589 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araç içinde bulunan Fatma Erdem, Elif Erdem, Fatma Bıyık, Yiğit Alp Uzunoğlu, Almina Uzunoğlu, Emel Uzunoğlu, Elif Erdem ile otomobilde bulunan Fatma Çolak yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA